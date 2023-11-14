Albüm: Çin Yapımı Elektrikli Otobüsler Santiago'da Hizmete Girdi

SANTİAGO, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin yapımı 10 adet çift katlı elektrikli otobüs, Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenecek 2023 Pan Amerikan Oyunları için başlatılan yeni bir güzergahta hizmet vermeye başladı.

SANTİAGO, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin yapımı 10 adet çift katlı elektrikli otobüs, Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenecek 2023 Pan Amerikan Oyunları için başlatılan yeni bir güzergahta hizmet vermeye başladı.

Otobüs sürücüsü, otobüslerde bulunan monitörlerin sürücünün araç içini ve çevresini görmesine imkan sağladığını, ayrıca yolcular için kablosuz internet bağlantısı ve USB şarj istasyonlarının da bulunduğunu söyledi.

Şili'de son yıllarda, zararlı emisyonları azaltmak ve elektrikli araç endüstrisinin gelişimini teşvik etmek için bir dizi önlem hayata geçirildi. İleri teknolojilerin uygulanmasıyla Çin'den gelen çevre dostu yeni enerjili araçlar Şili pazarına giriş yaparken, bu araçlar yerel halk tarafından büyük beğeni topladı.