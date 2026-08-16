Zhangjiajie'de Turizm Patlaması: Kültürel Miras ve Gece Turlarıyla Yaz Sezonu Rekor Kırıyor

ZHANGJİAJIE, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletine bağlı Zhangjiajie kentinde turizm patlaması yaşanıyor. Somut olmayan kültürel miras zenginliğinden faydalanarak çeşitli yaz tatili alternatifleri ve gece turları geliştiren kent, turizm sezonunun en yoğun döneminde turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Kaynak: Xinhua