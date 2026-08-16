Zhangjiajie'de Turizm Patlaması: Kültürel Miras ve Gece Turlarıyla Yaz Sezonu Rekor Kırıyor
Çin'in Hunan eyaletindeki Zhangjiajie kenti, somut olmayan kültürel mirasını öne çıkararak geliştirdiği yaz tatili alternatifleri ve gece turları sayesinde turizmde büyük bir canlanma yaşıyor. Kent, yoğun turizm sezonunda yerli ve yabancı turistlerin en popüler duraklarından biri haline geldi.
ZHANGJİAJIE, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletine bağlı Zhangjiajie kentinde turizm patlaması yaşanıyor. Somut olmayan kültürel miras zenginliğinden faydalanarak çeşitli yaz tatili alternatifleri ve gece turları geliştiren kent, turizm sezonunun en yoğun döneminde turistlerin uğrak noktası haline geldi.
Kaynak: Xinhua