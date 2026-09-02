Çin'de 'su otobüsleri' öğrencilere güvenli okul yolculuğu sağlıyor

FUNİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Wenshan Zhuang ve Miao Özerk İli'ne bağlı Funing ilçesinin dağlarla çevrili Bo'ai kasabası engebeli yollara ve çok sayıda nehre ev sahipliği yapıyor.

Uzun yıllar boyunca yakın köylerde yaşayan öğrenciler okula gitmekte zorluk yaşıyordu. Öğrenciler, kasabadaki okullara ulaşmak için dağlık yollarda araçlarla ya da özel işletilen teknelerle nehirleri geçiyordu.

Yerel yetkililer, 2021 yılından bu yana öğrencilere ücretsiz feribot hizmeti sağlamak için ortak çalışmalar yürütüyor. Kasabadaki 12 feribot geçiş noktasında düzenli olarak sefer yapan 7 "su otobüsü", sefer saatlerini öğrencilerin ders programlarına göre düzenleyerek onları okula götürüp getiriyor.

An itibarıyla Bo'ai kasabasında 329 öğrenci bu feribotlardan yararlanıyor. Feribotlar, hizmete başladıkları 2021 yılından bu yana öğrencileri 147.000'den fazla kez taşıdı.

Kaynak: Xinhua