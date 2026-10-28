Albüm: Çin'in Tangshan Limanı'nın kargo işlem hacmi ilk dokuz ayda 665,89 milyon tona ulaştı

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TANGSHAN, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde yer alan Tangshan Limanı'nın kargo işlem hacmi 2026'nın ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,01 artışla 665,89 milyon tona yükseldi.

Kaynak: Xinhua