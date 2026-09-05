Putian'da Şiddetli Yağışlar Sele Yol Açtı, 3.000'den Fazla İşçi Tahliye Edildi
Çin'in Fujian eyaletine bağlı Putian kentindeki Hualin ekonomik kalkınma bölgesinde süren şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. Yerel yetkililer, bölgede mahsur kalan 3.000'den fazla işçiyi güvenli bölgelere tahliye etmek için kurtarma ekipleri gönderdi.
PUTİAN, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Putian kentinde yer alan Hualin ekonomik kalkınma bölgesinde devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu.
Yerel yetkililer, bölgede mahsur kalan 3.000'den fazla işçiyi güvenli noktalara tahliye etmek için kurtarma ekipleri gönderdi.
Kaynak: Xinhua