Putian'da Şiddetli Yağışlar Sele Yol Açtı, 3.000'den Fazla İşçi Tahliye Edildi

PUTİAN, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Putian kentinde yer alan Hualin ekonomik kalkınma bölgesinde devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Yerel yetkililer, bölgede mahsur kalan 3.000'den fazla işçiyi güvenli noktalara tahliye etmek için kurtarma ekipleri gönderdi.

Kaynak: Xinhua