Albüm: Çin'in Liuzhou kentinde yapışkan pirinç hasadı renkli görüntülere sahne oldu

Albüm: Çin'in Liuzhou kentinde yapışkan pirinç hasadı renkli görüntülere sahne olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
LİUZHOU, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Liangzhai köyünde yapışkan pirinç hasadı sürerken, yerel halk hasat mevsimini salı günü düzenlenen festivalle kutladı.
LİUZHOU, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Liangzhai köyünde yapışkan pirinç hasadı sürerken, yerel halk hasat mevsimini salı günü düzenlenen festivalle kutladı.
Kaynak: Xinhua