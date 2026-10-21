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Albüm: Çin'in Liuzhou kentinde yapışkan pirinç hasadı renkli görüntülere sahne oldu

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Albüm: Çin'in Liuzhou kentinde yapışkan pirinç hasadı renkli görüntülere sahne oldu
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LİUZHOU, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Liangzhai köyünde yapışkan pirinç hasadı sürerken, yerel halk hasat mevsimini salı günü düzenlenen festivalle kutladı.


LİUZHOU, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Liangzhai köyünde yapışkan pirinç hasadı sürerken, yerel halk hasat mevsimini salı günü düzenlenen festivalle kutladı.

Kaynak: Xinhua
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