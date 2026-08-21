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Jiangsu'nun fotovoltaik kapasitesi 100 GW'ı aştı

Jiangsu'nun fotovoltaik kapasitesi 100 GW'ı aştı
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NANJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) --  Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin fotovoltaik enerji üretim kapasitesi 100 gigavat sınırını aştı.

NANJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin fotovoltaik enerji üretim kapasitesi 100 gigavat sınırını aştı. Çin Devlet Şebekesi Jiangsu Elektrik Enerjisi Şirketi, Jiangsu'da bulunan fotovoltaik enerji üretim tesislerinin toplam kurulu kapasitesinin Temmuz 2026 sonu itibarıyla 100,08 gigavata ulaştığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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