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Albüm: Çin'in Guizhou eyaletinde şelale inişi macera tutkunlarının yeni gözdesi oldu

Albüm: Çin'in Guizhou eyaletinde şelale inişi macera tutkunlarının yeni gözdesi oldu
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HUANGPİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'nin Huangping ilçesindeki şelale inişi etkinlikleri, yaz sıcaklarında serinlemek ve heyecan dolu bir deneyim yaşamak isteyen turistlerin ilgisini çekiyor.

HUANGPİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'nin Huangping ilçesindeki şelale inişi etkinlikleri, yaz sıcaklarında serinlemek ve heyecan dolu bir deneyim yaşamak isteyen turistlerin ilgisini çekiyor.

Kaynak: Xinhua
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