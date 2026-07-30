Albüm: Çin'in Guizhou eyaletinde şelale inişi macera tutkunlarının yeni gözdesi oldu
HUANGPİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'nin Huangping ilçesindeki şelale inişi etkinlikleri, yaz sıcaklarında serinlemek ve heyecan dolu bir deneyim yaşamak isteyen turistlerin ilgisini çekiyor.
HUANGPİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'nin Huangping ilçesindeki şelale inişi etkinlikleri, yaz sıcaklarında serinlemek ve heyecan dolu bir deneyim yaşamak isteyen turistlerin ilgisini çekiyor.
Kaynak: Xinhua