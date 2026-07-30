Albüm: Çin'in Guizhou eyaletinde şelale inişi macera tutkunlarının yeni gözdesi oldu

HUANGPİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'nin Huangping ilçesindeki şelale inişi etkinlikleri, yaz sıcaklarında serinlemek ve heyecan dolu bir deneyim yaşamak isteyen turistlerin ilgisini çekiyor.

Kaynak: Xinhua