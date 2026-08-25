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Guangxi'de tayfun seli: Motorlu yüzer köprüyle tahliye

Guangxi'de tayfun seli: Motorlu yüzer köprüyle tahliye
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NİNGMİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Ningming ilçesinde tayfunun yol açtığı şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor.

NİNGMİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Ningming ilçesinde tayfunun yol açtığı şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor. Kurtarma ekipleri sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşları tahliye ederken, bölgedeki acil müdahale operasyonları için motorlu bir yüzer köprü konuşlandırıldı.

Kaynak: Xinhua
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