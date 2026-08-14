Yunnan'daki yabani Asya fili ailesi 21 üyeye ulaştı

JİNGHONG, 14 Ağustos 2026, (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan yabani Asya fili ailesi büyüyor.

Kısa hortumlu fil ailesinin 2021 yılında Yunnan eyaleti içindeki yolculuğu, dünya çapında ilgi odağı olmuştu. 14 üyesiyle birlikte 1.400 kilometreden fazla yol kat eden fil ailesi, yolculuğun ardından geleneksel yaşam alanına dönmüştü. Ailenin üye sayısı, bu yıl doğan iki yavruyla birlikte 21'e ulaştı.

Yunnan, yaşam alanlarının restorasyonunu, birbirine bağlı yaşam alanlarını, bilimsel izleme ve erken uyarıyı, yerel halkın katılımını ve sınır ötesi işbirliğini bir araya getiren kapsamlı bir Asya fili koruma yaklaşımı benimsiyor.

Eyalet ayrıca, kuruluşundan bu yana 30'dan fazla yabani Asya filini kurtaran ve rehabilite eden Xishuangbanna Asya Fili Üreme ve Kurtarma Merkezi'ne de ev sahipliği yapıyor.

Çin'de yabani Asya filleri için toplam 5.098 kilometrekarelik yaşam alanını kapsayan 11 doğa rezervi bulunuyor. Ülkede 1980'lerde yaklaşık 150 olan yabani Asya fili sayısı, bugün 400'e yaklaştı.

Kaynak: Xinhua