Albüm: Çin'in Dunhuang kentinde düzenlenen dans gösterileri turistlerden yoğun ilgi gördü

Albüm: Çin'in Dunhuang kentinde düzenlenen dans gösterileri turistlerden yoğun ilgi gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DUNHUANG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang kentinde bir araya gelen Çinli, ABD'li ve Belaruslu sanatçılar pazartesi günü düzenledikleri gösterilerle çok sayıda turistin ilgisini çekti.
DUNHUANG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang kentinde bir araya gelen Çinli, ABD'li ve Belaruslu sanatçılar pazartesi günü düzenledikleri gösterilerle çok sayıda turistin ilgisini çekti.
Kaynak: Xinhua