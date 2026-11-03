Albüm: Çin'in Dunhuang kentinde düzenlenen dans gösterileri turistlerden yoğun ilgi gördü

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DUNHUANG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang kentinde bir araya gelen Çinli, ABD'li ve Belaruslu sanatçılar pazartesi günü düzenledikleri gösterilerle çok sayıda turistin ilgisini çekti.

Kaynak: Xinhua