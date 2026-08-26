Huangling'de Sonbahar Hasadı Turistleri Çekiyor
Çin'in Jiangxi eyaletindeki Huangling köyünde köylüler, hasat ettikleri ürünleri bambu tepsilerde kurutuyor. Renkli tepsiler ve Hui tarzı evlerin oluşturduğu manzara, bölgeye çok sayıda turist çekiyor.
WUYUAN, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletine bağlı Huangling köyünde köylüler, sonbaharın gelişiyle birlikte hasat ettikleri ürünleri kurutmak için bambu tepsilere seriyor.
Renkli kurutma tepsileri ile beyaz duvarlı ve siyah kiremitli Hui tarzı evlerin oluşturduğu manzara ise çok sayıda turisti bölgeye çekiyor.
Kaynak: Xinhua