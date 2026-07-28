Haberler

Çin'in Changshan Takımadaları UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi

Çin'in Changshan Takımadaları UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UNESCO, Çin'in Sarı Deniz-Bohai Körfezi'ndeki Göçmen Kuş Koruma Alanları'nın sınırını genişleterek Changshan Takımadaları'nı Dünya Mirası'na dahil etti. Bu alan, 140'tan fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor ve göçmen kuşlar için kritik bir durak.

DALİAN, 28 Temmuz (Xinhua) -- Güney Kore'nin Busan kentinde pazartesi günü düzenlenen UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin 48. oturumunda, Çin'in Sarı Deniz-Bohai Körfezi kıyısındaki Göçmen Kuş Koruma Alanları'nın sınır değişikliği onaylandı ve Changshan Takımadaları resmi olarak Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

Ulusal Ormancılık ve Mera İdaresi'ne göre bu kararla Dünya Doğal Miras Alanı'nın kapsamı, 2024'teki genişletmenin ardından bir kez daha genişletildi. Kararla birlikte göçmen kuş koruma alanları arasındaki bütünlük de daha da güçlendi.

Doğu Asya-Avustralasya Göç Yolu'nun tek deniz güzergahı üzerinde yer alan Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Dalian kentindeki Changshan Takımadaları, on milyonlarca göçmen kuşun Bohai Denizi'ni aşan göçü sırasında hayati öneme sahip dinlenme ve beslenme noktası işlevi görüyor.

Dünya Mirası Listesi'ne yeni eklenen alan 4.900 hektardan fazla bir yüzölçümünü kapsıyor. Bölgede kayıt altına alınmış 140'tan fazla kuş türü bulunuyor.

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap ve Haluk Levent için ilk sözler
Özel'den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın

Vekilleri toplayıp talimatı verdi: Bu konuda espri bile yapmayın

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzak Şehir'in Pakize'sinden olay pozlar: Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Tatil pozları bomba! Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Leao'dan Fenerbahçe için milyonların beklediği cevap geldi

Leao'dan milyonların beklediği cevap geldi
Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar

Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler
Yapay zekâ paniği çip devlerini vurdu! Dünyanın en değerli şirketi değişti

Milyarlarca dolar buhar oldu! Teknoloji dünyası sarsıldı
Binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar! Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi

Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor

Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
Ünlü futbolcu güpegündüz sokak ortasında silahla gasp edildi

Ünlü futbolcu güpegündüz sokak ortasında silahla gasp edildi