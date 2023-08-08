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Albüm: Çin'de Sonbaharın İlk Günü Yoğun Hasatla Başladı

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Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimlerindeki Henan eyaletinin Jiaozuo şehrine bağlı Wenxian ilçesinde bulunan yağlık ayçiçeği tarlasında çalışan çiftçiler görülüyor, 7 Ağustos 2023.

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in ay takvimine göre, bu Salı günü sonbaharın başlangıcına işaret ediyor. Çin'in farklı bölgelerindeki çiftçiler, "Liqiu" olarak da adlandırılan sonbaharın bu ilk gününde hummalı bir şekilde hasat yapıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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