Albüm: Çin'de Sonbaharın İlk Günü Yoğun Hasatla Başladı

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in ay takvimine göre, bu Salı günü sonbaharın başlangıcına işaret ediyor. Çin'in farklı bölgelerindeki çiftçiler, "Liqiu" olarak da adlandırılan sonbaharın bu ilk gününde hummalı bir şekilde hasat yapıyor.