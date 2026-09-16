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Albüm: Çin'de sonbahar hasat manzaraları turistlerden yoğun ilgi görüyor

Albüm: Çin'de sonbahar hasat manzaraları turistlerden yoğun ilgi görüyor
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WUYUAN, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletine bağlı Wuyuan ilçesinde köylüler, sonbaharın gelişiyle birlikte hasat ettikleri ürünleri kurutmak için bambu tepsilere seriyor.

WUYUAN, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletine bağlı Wuyuan ilçesinde köylüler, sonbaharın gelişiyle birlikte hasat ettikleri ürünleri kurutmak için bambu tepsilere seriyor.

Renkli kurutma tepsileri ile beyaz duvarlı ve siyah kiremitli Hui tarzı evlerin oluşturduğu manzara ise çok sayıda turisti bölgeye çekiyor.

Kaynak: Xinhua
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