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Albüm: Çin'de akıllı robotlar hünerlerini yarıştırdı

Albüm: Çin'de akıllı robotlar hünerlerini yarıştırdı
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CHONGQİNG, 9 Eylül (Xinhua) --  Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik 11. "Maker in China" Akıllı Biyonik Robot İnovasyon ve Girişimcilik Yarışması'nın finali çarşamba günü başladı.

CHONGQİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik 11. "Maker in China" Akıllı Biyonik Robot İnovasyon ve Girişimcilik Yarışması'nın finali çarşamba günü başladı. Çin'in dört bir yanından yaklaşık 100 takımın katıldığı yarışmada, akıllı biyonik robotlar farklı alanlardaki yeteneklerini sergiliyor. Robot teknolojileri alanındaki yenilikçi çalışmaların öne çıktığı yarışma 11 Eylül'e kadar devam edecek.




Kaynak: Xinhua
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