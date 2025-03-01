Xi Jinping, Rusya'nın Güvenlik Konseyi Sekreteri ile Görüştü
1 Mart'ta Beijing'de gerçekleşen toplantıda, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu bir araya geldi. İki liderin, iki ülke arasındaki işbirliği ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduğu bildiriliyor. Bu görüşmenin, bölgesel güvenlik ve uluslararası ilişkiler açısından önem taşıdığı belirtiliyor.
BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, cuma günü Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile başkent Beijing'de bir araya geldi.
Kaynak: Xinhua / Güncel