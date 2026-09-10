Albüm: Çin Cumhurbaşkanı Xi'den gemi yangını sonrası benzer kazalara karşı önlem çağrısı

BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao kentinde bir tersanede yabancı bir kargo gemisinde çıkan yangının ardından, benzer kazaların önlenmesi için kararlı adımlar atılması çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, kazadan etkilenenlere destek sağlanması, kazanın nedeninin en kısa sürede belirlenmesi ve sorumlulardan hesap sorulması çağrısında bulundu.

Xi ayrıca yerel yönetimlere ve ilgili birimlere kazadan ders çıkarma, yangın risklerini kapsamlı şekilde tespit edip ortadan kaldırma, önleyici tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasını sağlama, benzer büyük kazaları kararlılıkla önleme ve halkın can ve mal güvenliğini koruma talimatı verdi.

Yerel yetkililerin açıklamasına göre, perşembe günü meydana gelen olayda 25 kişi hayatını kaybetti. Gemide bulunan 42 kişiden 12'si güvenli şekilde tahliye edilirken, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi. Yangının çıktığı yabancı kargo gemisi, olay sırasında tersanede bakım görüyordu.

Kaynak: Xinhua