Haberler

Albüm: Çin Cumhurbaşkanı Xi'den gemi yangını sonrası benzer kazalara karşı önlem çağrısı

Albüm: Çin Cumhurbaşkanı Xi'den gemi yangını sonrası benzer kazalara karşı önlem çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao kentinde bir tersanede yabancı bir kargo gemisinde çıkan yangının ardından, benzer kazaların önlenmesi için kararlı adımlar atılması çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao kentinde bir tersanede yabancı bir kargo gemisinde çıkan yangının ardından, benzer kazaların önlenmesi için kararlı adımlar atılması çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, kazadan etkilenenlere destek sağlanması, kazanın nedeninin en kısa sürede belirlenmesi ve sorumlulardan hesap sorulması çağrısında bulundu.

Xi ayrıca yerel yönetimlere ve ilgili birimlere kazadan ders çıkarma, yangın risklerini kapsamlı şekilde tespit edip ortadan kaldırma, önleyici tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasını sağlama, benzer büyük kazaları kararlılıkla önleme ve halkın can ve mal güvenliğini koruma talimatı verdi.

Yerel yetkililerin açıklamasına göre, perşembe günü meydana gelen olayda 25 kişi hayatını kaybetti. Gemide bulunan 42 kişiden 12'si güvenli şekilde tahliye edilirken, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi. Yangının çıktığı yabancı kargo gemisi, olay sırasında tersanede bakım görüyordu.

Kaynak: Xinhua
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den

4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı

Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahbap'ın satın alma müdürü her şeyi anlattı! İşte Haluk Levent'in kaçmayı düşündüğü ülke

Satın alma müdürü anlattı! İşte Haluk'un kaçmayı düşündüğü ülke
Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü

Vahşet dakikalarca sürdü! İşte kan donduran anlar
Galatasaray'ın Sporting karşısında 90+8'de yediği inanılmaz gol ortaya çıktı

Galatasaray'ın 90+8'de yediği inanılmaz gol ortaya çıktı
Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı

İki ülke arasında tarihi rest! Büyükelçiye 48 saat süre verildi
Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba

Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba
2 yıllık vize aldığı ülkede 2 hafta dayanamadı: Buradaki erkeklerde sorun var

2 yıllık vize aldığı ülkede 2 hafta dayanamadı! Apar topar ayrıldı
Aziz Yıldırım'dan Roma maçına saatler kala taraftarı ayağa kaldıran açıklama

Roma maçına saatler kala harekete geçti