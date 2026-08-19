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Çin, Chang'e-7'yi Ay'a Göndermek İçin Fırlatma Alanına Taşıdı

Çin, Chang'e-7'yi Ay'a Göndermek İçin Fırlatma Alanına Taşıdı
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Çin, Chang'e-7 keşif aracını ve Uzun Yürüyüş-5 Y14 roketini Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na dikey olarak nakletti. Montaj ve test süreçleri tamamlanan araç, uygun zamanda Ay'a gönderilecek. Fırlatma öncesi işlev kontrolleri ve yakıt dolumu planlandığı şekilde yapılacak.

WENCHANG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin, Chang'e-7 keşif aracını uygun bir zamanda Ay'a göndermeyi planlıyor.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın açıklamasına göre, Chang'e-7 keşif aracı ve Uzun Yürüyüş-5 Y14 taşıyıcı roketinden oluşan kombinasyon, çarşamba günü ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na dikey olarak nakledildi.

Ay keşif aracı nisan, roket ise temmuz ayında fırlatma sahasına nakledilmişti. Fırlatma sahasına nakledilen uzay araçlarının montaj ve test süreçleri de tamamlandı. Tüm tesis ve ekipmanların iyi durumda olduğunu belirten kurum, fırlatma öncesi işlev kontrollerinin, ortak testlerin ve yakıt dolumunun planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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