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Albüm: ChinaJoy 2026 Shanghai'da kapılarını açtı

Albüm: ChinaJoy 2026 Shanghai'da kapılarını açtı
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SHANGHAİ, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 23. Çin Dijital Eğlence Fuarı ve Konferansı (ChinaJoy 2026), cuma günü kapılarını ziyaretçilere açtı.

SHANGHAİ, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 23. Çin Dijital Eğlence Fuarı ve Konferansı (ChinaJoy 2026), cuma günü kapılarını ziyaretçilere açtı. Dijital eğlence sektörünün önde gelen etkinliklerinden biri olan fuar, 3 Ağustos'a kadar sürecek.

Kaynak: Xinhua
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