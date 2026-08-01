Albüm: ChinaJoy 2026 Shanghai'da kapılarını açtı

SHANGHAİ, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 23. Çin Dijital Eğlence Fuarı ve Konferansı (ChinaJoy 2026), cuma günü kapılarını ziyaretçilere açtı. Dijital eğlence sektörünün önde gelen etkinliklerinden biri olan fuar, 3 Ağustos'a kadar sürecek.

Kaynak: Xinhua