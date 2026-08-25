OCHA: Somali'de kuraklık ve azalan yardımlar geçim kaynaklarını vuruyor
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), şiddetli kuraklık ve azalan yardımların özellikle Somali'nin kuzey ve orta bölgelerinde halkın geçim kaynaklarına ağır darbe vurduğunu açıkladı.
BACADVEYN, 25 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), şiddetli kuraklık ve azalan yardımların, özellikle Somali'nin kuzey ve orta bölgelerinde halkın geçim kaynaklarına ağır darbe vurduğunu bildirdi.
Kaynak: Xinhua