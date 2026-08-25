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OCHA: Somali'de kuraklık ve azalan yardımlar geçim kaynaklarını vuruyor

OCHA: Somali'de kuraklık ve azalan yardımlar geçim kaynaklarını vuruyor
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Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), şiddetli kuraklık ve azalan yardımların özellikle Somali'nin kuzey ve orta bölgelerinde halkın geçim kaynaklarına ağır darbe vurduğunu açıkladı.

BACADVEYN, 25 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), şiddetli kuraklık ve azalan yardımların, özellikle Somali'nin kuzey ve orta bölgelerinde halkın geçim kaynaklarına ağır darbe vurduğunu bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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