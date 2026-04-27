Albüm: Belarus'ta Çernobil Felaketinin 40. Yılında, Hayatını Kaybedenler Anıldı

MİNSK, 27 Nisan (Xinhua) -- Belarus'ta Çernobil nükleer felaketinin 40. yılında ülke genelinde anma etkinlikleri düzenlendi.

Belarus'un başkenti Minsk'te kent sakinleri pazar günü, felakette hayatını kaybedenleri anmak ve nükleer enkazı temizleme operasyonlarında hayatlarını feda edenleri onurlandırmak amacıyla Çernobil anıtında toplandı.

26 Nisan 1986'da eski Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktörünün patlaması sonucu sekiz tondan fazla yüksek düzeyde radyoaktif madde atmosfere salınırken, 60.000 kilometrekareden fazla alan kirlendi ve 3,2 milyondan fazla insan çeşitli derecelerde etkilendi.

O dönemde bir Sovyet cumhuriyeti olan Belarus da nükleer serpintinin en ağır etkilerini yaşadı.

