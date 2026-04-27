Haberler

Albüm: Belarus'ta Çernobil Felaketinin 40. Yılında, Hayatını Kaybedenler Anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MİNSK, 27 Nisan (Xinhua) -- Belarus'ta Çernobil nükleer felaketinin 40. yılında ülke genelinde anma etkinlikleri düzenlendi.

Belarus'un başkenti Minsk'te kent sakinleri pazar günü, felakette hayatını kaybedenleri anmak ve nükleer enkazı temizleme operasyonlarında hayatlarını feda edenleri onurlandırmak amacıyla Çernobil anıtında toplandı.

26 Nisan 1986'da eski Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktörünün patlaması sonucu sekiz tondan fazla yüksek düzeyde radyoaktif madde atmosfere salınırken, 60.000 kilometrekareden fazla alan kirlendi ve 3,2 milyondan fazla insan çeşitli derecelerde etkilendi.

O dönemde bir Sovyet cumhuriyeti olan Belarus da nükleer serpintinin en ağır etkilerini yaşadı.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

