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Albüm: Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi

Albüm: Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi
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NABLUS, 25 Temmuz (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Tel beldesinde cuma günü çıkan olaylarda 4 Filistinli ve bir İsrailli hayatını kaybetti.

NABLUS, 25 Temmuz (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Tel beldesinde cuma günü çıkan olaylarda 4 Filistinli ve bir İsrailli hayatını kaybetti.

Filistinli yerel kaynaklara göre, bir grup İsrailli yerleşimci evlere saldırarak bölge sakinlerine ateş açtı. Saldırıda can kayıpları ve yaralanmaların yaşandığı bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada ise olayların, Filistinlilerin bölgede yürüyüş yapan İsraillilere saldırmasıyla başladığı iddia edildi.

Kaynak: Xinhua
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