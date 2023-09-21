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Albüm: Avustralya'nın Başkenti Kanberra'da Kanola Tarlaları Sarıya Boyandı

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KANBERRA, 21 Eylül (Xinhua) -- Avustralya'da bahar, yerli halk ve turistler için kanola tarlalarının parlak sarı çiçekleriyle oluşan muhteşem manzaranın keyfini çıkarmak için en iyi zaman olarak kabul ediliyor.

KANBERRA, 21 Eylül (Xinhua) -- Avustralya'da bahar, yerli halk ve turistler için kanola tarlalarının parlak sarı çiçekleriyle oluşan muhteşem manzaranın keyfini çıkarmak için en iyi zaman olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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