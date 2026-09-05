2026 IFA Berlin Fuarı Başladı: Çinli Firmaların Ürünleri Büyük İlgi Gördü

BERLİN, 5 Eylül (Xinhua) -- Dünyanın en büyük tüketici elektronik ve ev aletleri ticaret fuarlarından biri olan 2026 IFA Berlin Fuarı cuma günü Almanya'nın başkenti Berlin'de başladı. Etkinlikte Çinli firmaların sergilediği ürünler yoğun ilgi gördü.

Kaynak: Xinhua