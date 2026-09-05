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2026 IFA Berlin Fuarı Başladı: Çinli Firmaların Ürünleri Büyük İlgi Gördü

2026 IFA Berlin Fuarı Başladı: Çinli Firmaların Ürünleri Büyük İlgi Gördü
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Dünyanın en büyük tüketici elektroniği ve ev aletleri fuarlarından 2026 IFA Berlin, Almanya'nın başkenti Berlin'de cuma günü kapılarını açtı. Fuarda Çinli firmaların sergilediği ürünler ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

BERLİN, 5 Eylül (Xinhua) -- Dünyanın en büyük tüketici elektronik ve ev aletleri ticaret fuarlarından biri olan 2026 IFA Berlin Fuarı cuma günü Almanya'nın başkenti Berlin'de başladı. Etkinlikte Çinli firmaların sergilediği ürünler yoğun ilgi gördü.

Kaynak: Xinhua
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