Albüm: Afgan Çiftçilerin Badem ve İncir Hasadı
- Güncelleme:
20 Temmuz 2022'de çekilen fotoğraf, Afganistan'ın Samangan vilayetindeki bademleri gösteriyor. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)
KABİL, 22 Temmuz (Xinhua) -- Afgan çiftçiler, badem ve incir hasadı yaparken, bu sene iyi bir gelir elde etmeyi ümit ediyor.
Afganistan'ın Samangan vilayetinde Afgan çiftçiler badem topluyor, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)
Afganistan'ın Samangan vilayetindeki Afgan bir çiftçi badem işleme atölyesinde çalışıyor, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)
Afganistan'ın Samangan vilayetindeki Afgan bir çiftçi badem işleme atölyesinde çalışıyor, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)
Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir Afgan çiftçi incir hasadı yapıyor, 21 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Saullah Seiam/Xinhua)
Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir Afgan çiftçi incir hasadı yapıyor, 21 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Saullah Seiam/Xinhua)
Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir Afgan çiftçi incir hasadı yapıyor, 21 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Saullah Seiam/Xinhua)
Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir Afgan çiftçi incir hasadı yapıyor, 21 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Saullah Seiam/Xinhua)