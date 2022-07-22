Albüm: Afgan Çiftçilerin Badem ve İncir Hasadı 20 Temmuz 2022'de çekilen fotoğraf, Afganistan'ın Samangan vilayetindeki bademleri gösteriyor. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua) KABİL, 22 Temmuz (Xinhua) -- Afgan çiftçiler, badem ve incir hasadı yaparken, bu sene iyi bir gelir elde etmeyi ümit ediyor. Afganistan'ın Samangan vilayetinde Afgan çiftçiler badem topluyor, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua) Afganistan'ın Samangan vilayetindeki Afgan bir çiftçi badem işleme atölyesinde çalışıyor, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua) Afganistan'ın Samangan vilayetindeki Afgan bir çiftçi badem işleme atölyesinde çalışıyor, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua) Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir Afgan çiftçi incir hasadı yapıyor, 21 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Saullah Seiam/Xinhua) Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir Afgan çiftçi incir hasadı yapıyor, 21 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Saullah Seiam/Xinhua) Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir Afgan çiftçi incir hasadı yapıyor, 21 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Saullah Seiam/Xinhua) Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir Afgan çiftçi incir hasadı yapıyor, 21 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Saullah Seiam/Xinhua) Xinhua / Güncel Afganistan Kandahar Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Albüm: Afgan Çiftçilerin Badem ve İncir Hasadı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.