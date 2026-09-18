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Albüm: 9. Robotop Zirvesi, Çin'in Hangzhou kentinde başladı

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Albüm: 9. Robotop Zirvesi, Çin'in Hangzhou kentinde başladı
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HANGZHOU, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 9. Robotop Zirvesi ziyaretçilere kapılarını açtı.

HANGZHOU, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 9. Robotop Zirvesi ziyaretçilere kapılarını açtı.

"Yeni Bir Ekosistem İçin Akıllı Bağlantı, Tüm Uygulama Alanlarını Güçlendirmek: 'Robot+' Çağında Akıllı ve Nitelikli Dönüşüm" temasıyla perşembe günü başlayan etkinliğe, Hangzhou Gelecek Bilim ve Teknoloji Kenti ev sahipliği yapıyor.

Zirve, robotik sektöründe akademik etkileşim, sektörel işbirliği ve sergi faaliyetlerine öncülük eden bir platform işlevi görüyor.

Etkinlikte insansı robotlar ve somutlaştırılmış zeka, endüstriyel robotlar, hizmet ve özel amaçlı robotlar, tıbbi robotlar ve robotik sanayi zincirine odaklanan beş ana sergi alanı bulunuyor.

Kaynak: Xinhua
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