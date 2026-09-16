Albüm: 5. Uluslararası BeiDou Zirvesi, Çin'in Zhuzhou kentinde başladı
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CHANGSHA, 16 Eylül (Xinhua) -- 5. Uluslararası BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi Uygulamaları Zirvesi salı günü Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Zhuzhou kentinde başladı.
CHANGSHA, 16 Eylül (Xinhua) -- 5. Uluslararası BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi Uygulamaları Zirvesi salı günü Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Zhuzhou kentinde başladı. Açılış törenine yaklaşık 900 yerli ve yabancı uzman, akademisyen, iş dünyası lideri, hükümet yetkilisi ve uluslararası kuruluş temsilcisi katıldı.
Kaynak: Xinhua