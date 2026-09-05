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2026 Taiyuan Düşük Karbonlu Enerji Geliştirme Forumu Başladı

2026 Taiyuan Düşük Karbonlu Enerji Geliştirme Forumu Başladı
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2026 Taiyuan Düşük Karbonlu Enerji Geliştirme Forumu, Çin'in Shanxi eyaletinin Taiyuan kentinde başladı. 'Çifte Karbon Hedefleri Enerji Geçişini Yönlendiriyor, İnovasyon Yeşil Bir Geleceği Hızlandırıyor' temasıyla düzenlenen iki günlük etkinlik, uluslararası konferanslar, paralel forumlar ve temalı etkinlikler içeriyor. Bu yıl forumun 10'uncusu gerçekleştiriliyor.

TAİYUAN, 5 Eylül (Xinhua) -- 2026 Taiyuan Düşük Karbonlu Enerji Geliştirme Forumu, cuma günü Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Taiyuan kentinde başladı.

"Çifte Karbon Hedefleri Enerji Geçişini Yönlendiriyor, İnovasyon Yeşil Bir Geleceği Hızlandırıyor" temasıyla düzenlenen iki günlük etkinlikte çok sayıda uluslararası konferans, paralel forum ve temalı etkinlik yer alıyor.

Bu yıl Taiyuan Düşük Karbonlu Enerji Geliştirme Forumu'nun 10'uncusu düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua
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