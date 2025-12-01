Haberler

Albay Topsakal'ın TSK ile İlişkisi Yeniden Başlatıldı

Güncelleme:
Ankara 19. İdare Mahkemesi, Albay Mustafa Alper Topsakal'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç kararını iptal etti. Topsakal, mezuniyet töreni sonrası And'ı okuduğu için cezalandırılmıştı.

(ANKARA) - Ankara 19. İdare Mahkemesi'nin, 30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra Subay Andı'nı okumaları nedeniyle ihraç edilen teğmenlerin komutanı Albay Mustafa Alper Topsakal hakkındaki Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiğinin kesilmesine yönelik kararın iptaline hükmedildiği bildirildi.

Topsakal'ın avukatı Cengiz Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"30 Ağustos 2024 tarihinde Kara Harp Okulu'nda icra edilen mezuniyet ve sancak devir teslim töreni sonrasında yaşananlar nedeniyle hakkında Tsk'dan ayırma cezası verilen müvekkilim Piyade Komando Albay Mustafa Alper Topsakal için açılan iptal davasında idare mahkemesince ayırma cezası işleminin iptaline karar verilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne askeri öğrencilik yılları dahil 32 yıla yakın üstün bir vazife ve disiplin anlayışıyla hizmet eden, terörle mücadele görevlerinde uzun yıllar fedakarca görev yapan bu kahraman subay hakkındaki hukuka aykırı ayırma cezasının idare mahkemesince iptaline karar verilmesi son derece kıymetlidir.

Piyade Komando Albay Mustafa Alper Topsakal'ın yeniden TSK saflarında fedakarca hizmetine devam edecek olması nedeniyle büyük bir mutluluk duymaktayız. Müvekkilimin, hakkındaki kararın gereği olarak Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görevine geri döndüğünde de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanı, milleti ve devleti için fedakarlıkla ve sadakatle çalışmaya devam edeceğinin bilinmesini isteriz."

