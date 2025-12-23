Avustralya Başbakanı Albanese ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog telefonda görüştü

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un telefonda görüştüğü bildirildi.

Albanese'in, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, söz konusu görüşmenin detaylarına yer verildi.

Açıklamada, Albanese ve Herzog'un Avustralya'nın Sydney kentinde 15 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından "derin şok" duydukları belirtildi.

Avustralya'ya resmi ziyaret düzenlemesi amacıyla İsrail Cumhurbaşkanı'na en kısa sürede davetiye gönderileceği kaydedilen açıklamada, Herzog'un bu daveti kabul edeceği ifade edildi.

Açıklamada, "Avustralya Siyonist Federasyonu Başkanı tarafından Herzog'a resmi bir davet iletildiği" aktarılarak Herzog'un Avustralya'yı ziyaret etmeyi planladığı kaydedildi.

Herzog'un "Yahudi karşıtlığı, aşırıcılık ve cihatçı terörle mücadele etmek için tüm yasal önlemlerin alınmasının" gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta 2 kişi silahlı saldırı düzenlemişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğünü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığını aktaran polis, saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.

Başbakan Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu kaydetmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.