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Alaska'da 6,5 büyüklüğünde deprem

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ABD'nin Alaska eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD'nin Alaska eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Nikolski bölgesinin 166 kilometre batısında olduğu belirtildi.

Yaklaşık 108 kilometre derinlikte kaydedilen depremde tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremde henüz herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: AA
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