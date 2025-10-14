Haberler

Alaşehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu bulunan 18 yaşındaki D.D. tutuklandı. Yapılan baskında 266 sentetik uyuşturucu hap ve esrar ele geçirilirken, şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla D.D'nin (18) evine baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramada 266 sentetik uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
