Alaşehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla D.D'nin (18) evine baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramada 266 sentetik uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.