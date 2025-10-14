Alaşehir'de Trafik Kazası: Karı Koca Hayatını Kaybetti

Haberler

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu, sürücü Mehmet Fırat ve eşi Mükrime Fırat hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, çiftin cansız bedenlerini aracı sıkıştıkları yerden çıkardı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu karı koca hayatını kaybetti.

Mehmet Fırat (69) idaresindeki 45 KA 7524 plakalı otomobil, Alaşehir-Kula kara yolunun Gülpınar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile yanındaki eşi Mükrime Fırat (76), itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cansız bedenleri, incelemelerin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
