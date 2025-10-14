Haberler

Alaşehir'de Trafik Kazası: Çift Hayatını Kaybetti

Alaşehir'de Trafik Kazası: Çift Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü Mehmet Fırat ve eşi Mükrime Fırat hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Mehmet Fırat (69) ve yanındaki eşi Mükrime Fırat (76) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Alaşehir-Kula yolu Gülpınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kula'dan Alaşehir yönüne giden çiftçi Mehmet Fırat yönetimindeki 45 KA 7524 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 1 çocuk babası Mehmet Fırat ve yanında bulunan eşi Mükrime Fırat'ı bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fırat çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Fırat çiftinin cenazeleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

