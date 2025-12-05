Alaşehir'de şehit polisler için meslektaşlarından lokma hayrı mevlit programı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, ekip otosunun park halindeki TIR'a çarpması sonucu şehit olan polis memurları Ali Barut (34) ve Hatice Ünal (245) için meslektaşları tarafından mevlit okutulup, lokma döktürüldü, bir daha benzer acıların yaşanmaması için kurban kestirildi.

Kaza, 15 Kasım'da saat 07.30 sıralarında Alaşehir-Sarıgöl kara yolunun Süleyman Demirel Bulvarı kesiminde meydana geldi. Alaşehir'den Sarıgöl yönüne giden Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli trafik polisi Hatice Ünal yönetimindeki 45 A 59624 plakalı ekip aracı, yol kenarında park halindeki 45 AIJ 250 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Dorsenin altına giren araçtaki polislerden Ali Barut şehit oldu, Hatice Ünal ise ağır yaralandı. Ünal da tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra hayatını kaybetti.

Şehit evli ve 2 çocuk babası 10 yıllık polis memuru Barut, Alaşehir Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Salihli'nin Kapancı Mahallesi'nde, şehit polis Ünal ise memleketi Çankırı Yapraklı ilçesi Kavak Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit iki polis memuru için meslektaşları tarafından bugün Sevgi Yolu Pazar Camii önüne lokma döktürülüp, cuma namazı öncesinde mevlit okutuldu. Programa, Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Atilla Yeşiltepe, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Görenci, Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Kemal Salih Önalan şehit polislerin yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Hazırlanan lokmalar vatandaşlara ikram edilirken, Alaşehir Belediyesi ikram aracıyla çay dağıttı, ayrıca pilav hayrı yapıldı. Daha sonra Alaşehir Bölge Trafik Müdürlüğü önünde, bir daha böyle acı bir kaza yaşanmaması temennisiyle kurban kesildi. Alaşehir müftüsü Mehmet Ali Dilek'in dua okumasıyla program sona erdi.

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa),