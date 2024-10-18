Üye Girişi
Haberler

Alaşehir'de Otomobil ile Traktör Römorku Çarpıştı: 3 Yaralı

Alaşehir'de Otomobil ile Traktör Römorku Çarpıştı: 3 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayda yaralanan sürücüler ve otomobildeki bir yolcu hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.D. (70) yönetimindeki 45 HB 6579 plakalı otomobil, Gördes yolu Su Deliği mevkisinde H.E'nin (63) kullandığı 45 YB 174 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki E.D. (68) yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Özdemir - Güncel

Güvenlik Otomobil Alaşehir 3-sayfa Güncel trafik manisa Yaşam

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle çalışan 19 hastane için harekete geçti

 Yenidoğan bebekleri öldüren çetenin kan donduran diyalogları: Gelmezseniz fişini çekeceğim

Bebekleri öldüren çetenin yeni diyalogları ortaya çıktı

 Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı
6 kişiye mezar olan otobüsün şoförü: Sabah güneşi gözümü aldı, şarampole uçtuk

6 kişiye mezar olan otobüsün şoföründen ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FAHRETTİN KOCA NEDEN İSTİFA ETTİ? Fahrettin Koca istifa mı etti, görevden ayrıldı mı? Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) başkanı açıklandı mı? Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı kim oldu? Mehmet Akif Üstündağ kimdir, kaç yaşında ve nereli? Stranger Things 5. sezon ne zaman? Stranger Things yeni sezon ne zaman çıkacak, konusu ne? Beşiktaş'ın maçı ne zaman? (Süper Lig 9. hafta) 19 nerenin plakası? 19 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 18 nerenin plakası? 18 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İstanbul'da nöbetçi eczane nerede? 19-20 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (18 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL? Bahar Kanık kimdir? Yenidoğan Çetesi hemşire Bahar Kanık tutuklandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.