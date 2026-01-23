Manisa'da kaçak makaron operasyonu

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde iş yerlerine yapılan operasyonda 11 bin 750 adet dolu makaron ile 12 bin adet boş makaron ele geçirilen S.P. (35), gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen takip ve kontrol çalışmaları kapsamında, Kurtuluş ve Yeşilyurt mahallelerinde S.P. isimli kişiye ait iş yerlerine baskın yapıldı. Ekiplerin iş yerlerinde yaptığı aramada, 11 bin 750 dolu makaron ile 12 bin boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan S.P., yasal işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.