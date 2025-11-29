Haberler

Alaşehir'de Evde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Y.T.'ye ait evde çıkan yangın, komşuların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın esnasında evde kimse bulunmuyordu. Yangın haberini alan ev sahibi baygınlık geçirdi, durumu iyi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın, komşuların müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Şeyhsinan Mahallesi Halilağa Sokağı'nda Y.T'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada yükselen dumanı gören komşular durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangın, komşuların ilk müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine ulaşmasıyla kontrol altına alındı.

Komşu Şener Şeker, yangına iş yerinde bulunan söndürme tüpüyle müdahale ettiklerini belirtti.

Öte yandan yangın haberini alarak adrese gelen ev sakinlerinden Ü.T. baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edilen Ü.T'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! 'Rusya' detayı çarpıcı

Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! "Rusya" detayı çarpıcı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı

Polis ekipleri parktaki skandal görüntü sonrası harekete geçti
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Türkiye'nin sanayi devi Hitit Seramik 1.5 milyar liralık borçla iflas etti

Türkiye'nin sanayi devi milyonlarca liralık borçla iflas etti
Evrim Akın, hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: İyilikten başka ne yaptım?

Ünlü oyuncu, günlerdir konuşulan iddialara ağlayarak yanıt verdi
Savaşın eşiğine gelen iki ülkenin lideri için dikkat çeken iddia

Savaşın eşiğine gelen iki ülkenin lideri için dikkat çeken iddia
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu

Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu
Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı

Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Hatay'da veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et ele geçirildi

Yakalanmasa vatandaşları zehirleyeceklerdi! Hepsi imha edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.