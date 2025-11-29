Alaşehir'de Evde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Y.T.'ye ait evde çıkan yangın, komşuların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın esnasında evde kimse bulunmuyordu. Yangın haberini alan ev sahibi baygınlık geçirdi, durumu iyi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın, komşuların müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Şeyhsinan Mahallesi Halilağa Sokağı'nda Y.T'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada yükselen dumanı gören komşular durumu itfaiyeye bildirdi.
Yangın, komşuların ilk müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine ulaşmasıyla kontrol altına alındı.
Komşu Şener Şeker, yangına iş yerinde bulunan söndürme tüpüyle müdahale ettiklerini belirtti.
Öte yandan yangın haberini alarak adrese gelen ev sakinlerinden Ü.T. baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edilen Ü.T'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.