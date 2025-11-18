Alaşehir'de Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okul Tadilatı Yaptı
Alaşehir ilçesinde denetimli serbestlik yükümlüleri, Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nda boya, bakım ve tamirat çalışması gerçekleştirdi. 8 okulda toplam 860 sıraların yenilendiği bildirildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde denetimli serbestlik yükümlüleri ara tatil döneminde bir okulda boya, bakım ve tamirat çalışması gerçekleştirdi.
Sosyal medyada bir velinin Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nun bakıma ihtiyacı olduğu paylaşımı üzerine, Alaşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne bağlı yükümlüler okulda tadilat çalışması başlattı.
Yükümlüler okulu boyadı, sıraların bakım ve tamiratını yaptı.
Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Karakoç, velinin mesajına kayıtsız kalmak istemediklerini belirterek, öğrencilere eğitimlerinde başarılar diledi.
Yükümlüler tarafından ilçede 8 okulun 860 sırası yenilendiği, 96 dersliğin düzenlendiği bildirildi.