Alaşehir'de asma yaprağı üreticiye can suyu oldu

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün hasat dönemi yaklaşırken, asma yaprağı üreticiler için önemli bir gelir kapısı haline geldi. Sabahın erken saatlerinde bağlara giren üreticiler, topladıkları yaprakları satarak günlük ihtiyaçlarını karşılıyor.

Alaşehir'de üreticiler, topladıkları yaprakları çuvallara doldurarak, 'Yaprakbank' olarak adlandırılan alım merkezlerine getiriyor. Burada tartılan yapraklar, demetler halinde kasalara yerleştiriliyor. Üretici, parasını aynı gün nakit olarak alıyor. Narlıdere Mahallesi mevkisinde asma yaprağı alımı yapan Aydın Çakır, sezonu açtıklarını belirterek, "Fiyatlar iyi. Sultaniye asma yaprağını 120 TL'den alıyoruz. Asma yaprağı fiyatı şu anda üzümden daha iyi. Sultaniye kuru üzüm piyasada ortalama 90 TL civarında satılırken, yaprak 120 TL'ye alıcı buluyor. Çiftçilerimiz hem bağlarının bakımını yapıyor hem de günlük ihtiyaçlarını karşılamak için yaprak topluyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
