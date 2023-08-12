Alaplı'da 'patpat' kaza: Sürücü hayatını kaybetti
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tarım aracı olarak bilinen 'patpat'ın sürücüsü Halit Sevim, 80 metreden yuvarlanarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde 80 metreden yuvarlanan 'patpat' diye tabir edilen tarım aracının sürücüsü Halit Sevim (60), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde, Alaplı ilçesi Gökçüköy mevkisinde meydana geldi. Halit Sevim'in kontrolünü yitirdiği tarım aracı yaklaşık 80 metreden yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaralı halde uçurumdan çıkardığı Halit Sevim, ambulansla hastaneye sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgi soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Sürmeneli - Güncel