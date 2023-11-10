Alaplı'da Filistin Kermesi düzenlendi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, geliri İsrail'in saldırılarından zarar gören Filistinlilere ulaştırılmak üzere kermes yapıldı.

Ak Parti İlçe Kadın Kollarınca Alaplı Merkez Camisi önünde yapılan etkinlikte, parti üyeleri tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

İlçe Kadın Kolları Başkanı Berrin Çalışkan, AA muhabirine, şu anda dünyanın gözleri önünde Filistin'de katliam yapıldığını söyledi.

Çocuk, yaşlı, genç demeden mazlumların katledildiğini dile getiren Çalışkan, "Elimizden sadece dua etmek geliyor. Biz de AK Parti Kadın Kolları olarak, 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük. Tüm kadınlarımız bizlere destek oldular. Hep birlikte kermes düzenledik. Geliri de yardıma muhtaç Müslüman kardeşlerimize destek için ulaştıracağız." ifadesini kullandı.