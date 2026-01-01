Zonguldak'ta karla mücadele çalışmalarında deniz suyu kullanıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde belediye, kar temizliği çalışmalarında deniz suyundan yararlandı.

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait yangın söndürme araçlarında kullanılan deniz suyu, karla kaplanan yollara tazyikli şekilde püskürtülerek temizlik çalışması yapıldı.

Araçların ön ve üst kısımlarından verilen deniz suyuyla yollardaki kar birikintileri giderilmeye çalışıldı.

Alaplı İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, AA muhabirine, deniz suyunun kar temizliğinde pratik ve etkili bir yöntem olduğunu ifade etti.

Taşkın, itfaiye araçlarının kolayca yanaşabildiği Alaplı Balıkçı Barınağı'ndan tankerlerin deniz suyu ile doldurulduğunu, ardından belediyenin sorumluluk alanındaki ana güzergahlarda bu suyun tazyikli şekilde kullanıldığını anlattı.

Uygulamanın iş makineleriyle yürütülen kar temizleme ve yol açma çalışmalarına destek sağladığını belirten Taşkın, 15 yıldır uyguladıkları bu sistemle buzlanmanın önüne geçilmesine katkı sunduklarını kaydetti.