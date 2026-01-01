Haberler

Zonguldak'ta karla mücadele çalışmalarında deniz suyu kullanıldı

Güncelleme:
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde belediye, kar temizliği çalışmalarında deniz suyundan yararlanarak yolları temizleme ve buzlanmayı önleme işlemi gerçekleştirdi. İtfaiye araçlarıyla tazyikli şekilde uygulanan bu yöntem, 15 yıldır düzenli olarak sürdürülüyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde belediye, kar temizliği çalışmalarında deniz suyundan yararlandı.

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait yangın söndürme araçlarında kullanılan deniz suyu, karla kaplanan yollara tazyikli şekilde püskürtülerek temizlik çalışması yapıldı.

Araçların ön ve üst kısımlarından verilen deniz suyuyla yollardaki kar birikintileri giderilmeye çalışıldı.

Alaplı İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, AA muhabirine, deniz suyunun kar temizliğinde pratik ve etkili bir yöntem olduğunu ifade etti.

Taşkın, itfaiye araçlarının kolayca yanaşabildiği Alaplı Balıkçı Barınağı'ndan tankerlerin deniz suyu ile doldurulduğunu, ardından belediyenin sorumluluk alanındaki ana güzergahlarda bu suyun tazyikli şekilde kullanıldığını anlattı.

Uygulamanın iş makineleriyle yürütülen kar temizleme ve yol açma çalışmalarına destek sağladığını belirten Taşkın, 15 yıldır uyguladıkları bu sistemle buzlanmanın önüne geçilmesine katkı sunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Tuncay Tokay - Güncel
