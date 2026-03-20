Alanya'ya yılın ilk kruvaziyeri geldi

Antalya'nın Alanya ilçesine, Marmaris'ten gelen 'Astoria Grande' kruvaziyeriyle 946 turist ulaştı. Gemide çoğunluğu Rus yolcular ve personel yer alıyor.

Marmaris'ten demir aldıktan sonra rotasını Alanya'ya çeviren Palau bayraklı 193 metrelik kruvaziyer ilçeye ulaştı.

Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu Rus 946 yolcu ve 368 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ören yerlerini ziyaret edip alışveriş yaptı.

"Astoria Grande", akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak Mısır'a hareket edecek."

Kaynak: AA / Mert Cantürk
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den 'Olumsuz bir durum yok' açıklaması

İncirlik'te siren sesleri! MSB'den jet açıklama geldi
İran'ın füzesinin gücüne bakın! İsrail'de krater gibi delik açıldı

İran'ın füzesinin gücüne bakın! İsrail'de krater gibi delik açıldı
Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında

Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Trump'tan yersiz şaka: Beyaz Saray adeta buz kesti

Trump'tan yersiz şaka: Beyaz Saray adeta buz kesti
İran'ın füzesinin gücüne bakın! İsrail'de krater gibi delik açıldı

İran'ın füzesinin gücüne bakın! İsrail'de krater gibi delik açıldı
Genç futbolcuya bayram tatili için geldiği İstanbul'da silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Genç futbolcu bayram için geldiği şehirde canından oldu
A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off maçları aday kadrosu belli oldu

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu