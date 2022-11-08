ALANYA SAHİLİNDE ÇIKAN DEV HORTUM KAMERADA Güncel Haberler Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında denizde oluşan dev hortum paniğe neden oldu. Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında denizde oluşan dev hortum paniğe neden oldu. Cep telefonuyla görüntü çekenlerin, "Vay canına" dediği hortum, karaya ulaşıncaya kadar kayboldu. Antalya'nın Kemer ilçesinde 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'na bu sabah kar yağarken, kentin doğu ilçelerinden Alanya'da da denizde dev hortum oluştu. Konaklı Mahallesi açıklarında karaya yakın noktada oluşan dev hortum, korku ve paniğe neden oldu. Denizdeki hortum mahallenin birçok noktasından görüldü ve cep telefonuyla görüntülendi. Hortumun görüntülerini çekenler, "Vay canına" diyerek tepkisini dile getirirken, "Arkadaşlar denizden efsane şekilde su kaldırıyor havaya" yorumları da yaptı. Denizden karaya doğru yaklaşan dev hortum, sahile ulaşmadan kaybolurken, o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.(DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Tahtalı Dağı Antalya Alanya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› ALANYA SAHİLİNDE ÇIKAN DEV HORTUM KAMERADA - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.