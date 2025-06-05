Alanya Plajları Bayram Tatilcileriyle Doldandı

Alanya Plajları Bayram Tatilcileriyle Doldandı
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Kurban bayramı öncesi Alanya'nın ünlü Kleopatra Plajı, 30 dereceye ulaşan hava sıcaklığıyla tatilcilerin akınına uğradı. Yerli ve yabancı turistler, denizin ve güneşin tadını çıkararak keyifli anlar yaşadı.

Alanya sahillerinde arife yoğunluğu

Hava sıcaklığın 30 dereceyi bulduğu ilçede, tatilciler plajları doldurdu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde kurban bayramı öncesi tatilciler plajları doldurdu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hava sıcaklıklarının 30 dereceyi bulduğu Haziran ayında, bayram öncesi yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'na akın etti. Tatilciler, hem denizin hem de güneşin tadını çıkarırken, plajda adeta yaz havası yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Kleopatra Plajı'nı doldurmaya başlayan tatilciler, 24 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığından faydalanarak serinledi. Kimi turistler güneşlenmeyi tercih ederken, kimileri ise Akdeniz'in berrak sularında yüzerek serinledi. Çocuklar ise plajın altın sarısı kumlarında oyun oynayarak keyifli anlar yaşadı. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte özellikle yerli turist sayısında dikkat çekici bir artış gözlendi.

Öte yandan güneşin ve temiz havanın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar tekne turlarına çıkarken, bazıları ise Alanya'nın eşsiz güzelliklerini havadan görmek için paraşüt sporu gerçekleştirdi.

Ailesiyle birlikte hem bayram tatilini hem ise Alanya'nın güzelliklerinin görmek için İran'dan gelen Kerim Seyyah, "Ailemle birlikte İran'dan geldik. Eşim Kırgısiztanlı ben ise İran Türküyüm. Alanya Kalesini gezdik, denize girdik. Kleopatra plajı dünyanın en iyi sahillerinden birisi. Bayramı burada geçirmeye karar verdik. Alanya'ya geleceklerin için burada her şey var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - Güncel
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