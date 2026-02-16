Haberler

Tünel ve yol çalışmasındaki kazada 2 işçi yaralandı

Güncelleme:
Alanya'da otoyol çalışması sırasında meydana gelen kazada iki işçi yaralandı. Ahmet Ateş ve Ramazan Çelik'in tedavi altına alındığı bildirildi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Sarıabalı Mahallesi Uzunözü mevkisindeki yol ve tünel çalışmasında meydana geldi. Tüneldeki çalışmalarda yaşanan kaza sonrası Ahmet Ateş (39) ile Ramazan Çelik (22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Ahmet Ateş, Serik Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ramazan Çelik de ilçedeki özel hastanede tedaviye alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
