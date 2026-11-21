Alanya Kestel'de rezidansın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Kestel Mahallesi'ndeki bir rezidansın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında rezidans hasar gördü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir rezidansta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kestel Mahallesi'ndeki rezidansın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar oluştu.
Kaynak: AA