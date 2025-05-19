Alanya Kaymakamı Turist Darbede Adli ve İdari İşlemler Başlattı

Alanya Kaymakamı Turist Darbede Adli ve İdari İşlemler Başlattı
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Alanya'da bir plajda bir turistin darbedilmesi olayı sonrası Kaymakam Fatih Ürkmezer, adli ve idari işlemlerin başlatıldığını duyurdu. İşletme mühürlendi.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, ilçedeki plajda bir turistin darbedilmesiyle ilgili adli ve idari işlem başlatıldığını bildirdi.

Kaymakam Ürkmezer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz günlerde Alanya'mızın bir plaj işletmesinde meydana gelen ve kentimizi ve turizm anlayışımızı yansıtmayan turiste saldırıyla ilgili adli ve idari işlemler hemen başlatılmıştır. Adı geçen işletme olayın olduğu aynı gün zabıta ekiplerimizce mühürlenmiştir ve halen de mühürlüdür. Türkiye'de turizmin ilk başladığı kentlerden olan Alanya'mızda hem kentimizin hem de ülkemizin misafirperverlik anlayışına aykırı yaklaşımlara müsamaha gösterilmeyecektir."

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
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